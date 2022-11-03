Уряд Німеччини схвалив одноразову допомогу споживачам газу

Уряд Німеччини у середу, 2 листопада, схвалив рішення про виплату одноразових компенсацій домогосподарствам і невеликим компаніям за газопостачання у грудні. Витрати, які за прогнозами уряду становитимуть близько дев'яти мільярдів євро, планується відшкодувати з федерального бюджету через Фонд економічної стабільності.

Дані компенсації не будуть оподатковуватись, щоб скоротити необхідні бюрократичні процедури. "Екстрена допомога вже в дорозі", - написав у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Schoz).

Тепер відповідний законопроєкт має бути схвалений в парламенті. Його спочатку спрямують до Бундестагу, який розгляне документ 10-11 листопада, а потім - до Бундесрату, члени якого зберуться на екстрене засідання 11 листопада.

План експертної комісії

Схвалене німецьким урядом рішення - це перша частина плану щодо пом'якшення наслідків різкого зростання цін на газ для споживачів, який був представлений в середині жовтня. На першому етапі, в грудні, ним передбачається повністю компенсувати витрати на газ, орієнтуючись на суму, яку споживач сплатив у вересні.

На другому етапі, з березня 2023 року до квітня 2024 року, для 80 відсотків від очікуваного обсягу споживання газу ціну знизять до 12 центів за кіловат-годину. За енергію понад цей обсяг споживачеві доведеться розплачуватися за вказаною в договорі з постачальником ціною.

Крім того, план передбачає допомогу для промислових компаній, тобто клієнтів із високим споживанням газу. Як пояснили експерти, загальна вартість реалізації плану становитиме 91 мільярд євро. З них 66 мільярдів євро підуть на субсидії домогосподарствам і малому бізнесу, а 25 мільярдів євро - на пом'якшення фінансового навантаження на великі промислові підприємства.