КНДР провела провальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети - ЗМІ

Північна Корея здійснила невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети у четвер, коли Пхеньян посилив випробування ракет на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили джерела в уряді Південної Кореї, інформує CNN.

Джерело зазначило, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17. Вона змогла відокремитися на другому етапі, але, як вважають, після цього зазнала невдачі та впала в море між Корейським півостровом і Японією.

Вважається, що останній запуск міжконтинентальної балистичної ракети Північною Кореєю відбувся 24 березня, коли Hwasong-17 - найдосконаліша зброя Пхеньяна на сьогодні - зафіксувала найвищий і найтриваліший за всю історію випробування ракети політ.

Північна Корея після вірогідного випробування міжконтинентальної балістичної ракети у четвер здійснила два запуски балістичних ракет малої дальності - лише через день після того, як режим Кім Чен Ина посилив напруженість на півострові серією випробувань зброї.

Агресивне прискорення випробувань зброї викликало тривогу в регіоні. США, Південна Корея та Японія відповіли запусками ракет і спільними військовими навчаннями.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у своїй заяві в четвер зазначив, що неодноразові запуски Пхеньяном балістичних ракет є "серйозною провокацією, яка шкодить миру та стабільності не лише на Корейському півострові, але й міжнародному співтоваристві".