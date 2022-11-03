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Св. Франциск Асізський
КНДР провела провальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети - ЗМІ
08:14 03.11.2022 |
Північна Корея здійснила невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети у четвер, коли Пхеньян посилив випробування ракет на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили джерела в уряді Південної Кореї, інформує CNN.
Джерело зазначило, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17. Вона змогла відокремитися на другому етапі, але, як вважають, після цього зазнала невдачі та впала в море між Корейським півостровом і Японією.
Вважається, що останній запуск міжконтинентальної балистичної ракети Північною Кореєю відбувся 24 березня, коли Hwasong-17 - найдосконаліша зброя Пхеньяна на сьогодні - зафіксувала найвищий і найтриваліший за всю історію випробування ракети політ.
Північна Корея після вірогідного випробування міжконтинентальної балістичної ракети у четвер здійснила два запуски балістичних ракет малої дальності - лише через день після того, як режим Кім Чен Ина посилив напруженість на півострові серією випробувань зброї.
Агресивне прискорення випробувань зброї викликало тривогу в регіоні. США, Південна Корея та Японія відповіли запусками ракет і спільними військовими навчаннями.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у своїй заяві в четвер зазначив, що неодноразові запуски Пхеньяном балістичних ракет є "серйозною провокацією, яка шкодить миру та стабільності не лише на Корейському півострові, але й міжнародному співтоваристві".
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