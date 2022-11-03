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Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду
08:08 03.11.2022 |
Заступник голови Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулія Козак змінить Джеррі Райса на посаді директора МВФ з комунікацій.
Наразі Козак курирує роботу фонду з питань України, зазначається у повідомленні МВФ.
Про відхід Райса, що відбудеться в грудні, з фонду було оголошено 22 липня.
Глава МВФ Крісталіна Георгієва, коментуючи свій вибір, зазначила "орієнтований на пошук рішень підхід і здоровий глузд" Козак.
Раніше Козак була заступником директора департаменту західної півкулі МВФ, виступала провідним переговорником у рамках узгодження програми фінансування Аргентини. Вона була головою місії МВФ у Німеччині, Ісландії, Литві, Польщі, заступником глави місії у Росії.
Козак є громадянкою США, має докторський ступінь, а також два ступені магістра економіки Колумбійського університету в Нью-Йорку.
Джеррі Райс прийшов у МВФ у 2006 році після 25 років роботи у Світовому банку, директором департаменту комунікацій став у 2011 року.
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