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Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду

 Джеррі Райс

Заступник голови Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулія Козак змінить Джеррі Райса на посаді директора МВФ з комунікацій.

Наразі Козак курирує роботу фонду з питань України, зазначається у повідомленні МВФ.

Про відхід Райса, що відбудеться в грудні, з фонду було оголошено 22 липня.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва, коментуючи свій вибір, зазначила "орієнтований на пошук рішень підхід і здоровий глузд" Козак.

Раніше Козак була заступником директора департаменту західної півкулі МВФ, виступала провідним переговорником у рамках узгодження програми фінансування Аргентини. Вона була головою місії МВФ у Німеччині, Ісландії, Литві, Польщі, заступником глави місії у Росії.

Козак є громадянкою США, має докторський ступінь, а також два ступені магістра економіки Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Джеррі Райс прийшов у МВФ у 2006 році після 25 років роботи у Світовому банку, директором департаменту комунікацій став у 2011 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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