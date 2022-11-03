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АНАЛІТИКА

ФРС США підвищила відсоткові ставки до найвищого рівня з 2008 року

 

Федеральна резервна система США вчетверте поспіль підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів - до 3,75-4% річних.

Як зауважує Reuters, цей рівень ставок є найвищим з початку 2008 року.

Водночас ФРС сигналізувала про те, що ймовірне подальше підвищення ставок у майбутньому здійснюватиметься меншими кроками, щоб врахувати "кумулятивне посилення грошово-кредитної політики".

У своїй новій заяві ФРС констатувала, що вплив підвищення процентних ставок ще не до кінця реалізовано, оскільки грошово-кредитна політика впливає на економічну активність та інфляцію з певним часовим лагом.

Водночас ФРС визнає широку дискусію, яка виникла навколо посилення грошово-кредитної політики, її впливу на економіку США та світову економіку, а також небезпеку того, що тривале значне підвищення ставок може стати причиною стресу для фінансової системи або спровокувати рецесію.

Як повідомлялося, наприкінці вересня ФРС США підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 75 базисних пунктів - до 3-3,25% річних. Стрімке підвищення ставок викликане бажанням ФРС стримати інфляцію, яка у декілька разів перевищує цільовий рівень 2%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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