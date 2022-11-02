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АНАЛІТИКА

Іран заперечує плани напасти на Саудівську Аравію

 

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в середу заперечив наміри здійснити напад на Саудівську Аравію та іранське місто Ербіль, назвавши повідомлення про це "безпідставними звинуваченнями".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al-Arabiya.

"Таке упереджене повідомлення новин деякими західними і сіоністськими партіями має на меті створити негативну атмосферу проти Ірану і зруйнувати нинішні позитивні тенденції у відносинах із країнами регіону", - заявив Канані.

Він запевнив, що Іран продовжує дотримуватися "політики добросусідства, засновану на взаємній повазі та в межах міжнародних принципів і домовленостей".

Напередодні газета The Wall Street Journal повідомила, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі Сполученими Штатами, попереджаючи про атаку з боку Ірану на об'єкти в королівстві.

Саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

З кінця вересня Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один з яких був збитий американським військовим літаком, коли той прямував до міста Ербіль, де базуються війська США.

Приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.
 

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