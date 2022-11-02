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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Польща ухвалила рішення про будівництво першої АЕС
18:30 02.11.2022 |
Уряд Польщі 2 листопада ухвалив рішення щодо будівництва атомної електростанції.
Про це йдеться у заяві польського уряду, пише "Європейська правда"
Перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на базі американської технології реакторів AP1000.
"Вибір американської технології не тільки зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки", - заявила міністр клімату і навколишнього середовища Анна Москва.
Міністр додала, що партнерство зі США у будівництві першої атомної електростанції в Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
"Ми працюємо згідно з графіком. Будівництво першої польської атомної електростанції розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", - сказала Москва.
Прем'єр-міністр Матуеш Моравецький заявив, що будівництво атомної електростанції коштуватиме 20 мільярдів доларів, повідомляє TVN24.
"Під час засідання Ради міністрів ми прийняли рішення про будівництво першої атомної електростанції на території Республіки Польща, в місці, яке є найбільш підготовленим для цього...на півночі Польщі", - сказав він.
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