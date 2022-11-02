США звинувачують Північну Корею у спробі приховати поставки боєприпасів до Росії

Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на нещодавно розсекречені розвідувальні дані, пише "Європейська правда".

Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Американські офіційні особи вважають, що таємні північнокорейські поставки - разом з безпілотниками та іншим озброєнням, яке Росія придбала в Ірану - є ще одним доказом того, що навіть арсенали звичайної артилерії Москви зменшилися за вісім місяців бойових дій.

Нещодавні розвідувальні дані, які свідчать про те, що поставки продовжуються, з'явилися приблизно через два місяці після того, як розвідувальне співтовариство США заявило, що, на його думку, Росія перебуває в процесі купівлі мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір надавати боєприпаси Росії. Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії в Україні, при цьому заплутуючи справжнє призначення поставок зброї, намагаючись створити враження, ніби вона відправляється до країн Близького Сходу або Північної Африки", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Офіційні особи не надали доказів на підтримку нових звинувачень. Розсекречені розвідувальні дані також не містять деталей про те, скільки зброї входить до складу поставок, або як вона буде оплачуватися.

"Ми будемо продовжувати стежити за тим, чи будуть ці поставки отримані", - сказав Кірбі.