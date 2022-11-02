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АНАЛІТИКА

Maersk прийняв рішення ліквідувати російську «дочку» із контейнерних перевезень

 

Єдиний учасник ТОВ "Маерськ" ухвалив рішення про ліквідацію компанії, повідомляється у матеріалах на "Федресурсі".

Вимоги кредиторів цієї компанії можуть бути заявлені протягом двох місяців із моменту опублікування оголошення в журналі "Вісник державної реєстрації".

За даними ЄДРЮО на 2 листопада, 100% статутного капіталу ТОВ "Маерськ" належить засновнику - данській Maersk Line Agency Holding A/S (підрозділ Maersk із морських контейнерних перевезень).

ТОВ "Маерськ" (Санкт-Петербург) було зареєстровано шляхом реорганізації ЗАТ "Маерськ" у 2014 році. За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг компанії з РСБУ в 2021 році становив 845,9 млн рублів.

Як повідомлялося, данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk A/S на тлі розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України заявила у березні про припинення роботи в Росії та повідомила російським клієнтам про старт згортання бізнес-активності компанії в РФ.

Через APM Terminals (APMT, термінальна "дочка") Maersk володів 30,75% акцій у найбільшому операторі контейнерних терміналів у РФ Global Ports, у вересні група компаній "Дело" закрила угоду з купівлі у APMT частки в Global Ports.

"Процес продажу залишку активів триває", - повідомив Maersk у звіті компанії за підсумками III кварталу 2022 року в четвер.

За даними звітності, у III кварталі 2022 року виторг Maersk зріс порівняно з аналогічним показником минулого року на 37%, до $22,77 млрд, чистий прибуток у липні-вересні становив $8,88 млрд проти $5,44 млрд роком раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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