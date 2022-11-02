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Шольц та Ердоган засудили ядерну риторику РФ
17:32 02.11.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови засудили ядерну риторику Росії. Розмова лідерів двох країн відбулася у вівторок, 1 листопада, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).
"Канцлер ФРН і президент Туреччини погодилися, що ядерна риторика Росії є безвідповідальною", - зазначив Гебештрайт.
Шольц рішуче відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу". Крім того, сторони торкнулися у своїй розмові "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.
Шольц назвав звинувачення РФ проти Києва безпідставними
Глава уряду ФРН напередодні в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що звинувачення Росії проти Києва щодо застосування "брудної бомби" безпідставні. Крім того, Шольц засудив цілеспрямовані обстріли російськими військами цивільних об'єктів інфраструктури в Україні.
Після звинувачень з боку Росії в тому, що Київ готується застосувати "брудну бомбу", інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 31 жовтня за запитом українського уряду розпочали перевірку двох ядерних об'єктів в Україні. Попередній звіт про інспекцію пообіцяли оприлюднити до кінця поточного тижня.
РФ неодноразово заявляла, що може застосувати ядерну зброю
Тим часом протягом останніх кількох тижнів президент РФ Володимир Путін та інші представники російської влади неодноразово повторювали, що Москва може застосувати ядерну зброю в ситуаціях, обумовлених у її ядерній доктрині. У цьому документі зазначено, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на неї або її союзників із застосуванням ядерної зброї або іншої зброї масового ураження або в разі агресії зі звичайною зброєю, якщо "під загрозу поставлено саме існування держави".
Наприкінці жовтня Володимир Путін на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" заявив, що Україна нібито планує підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому Росію.
"Завантажили в "Точку-У" або куди-небудь ще, підірвали де-небудь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила - завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас сенсу немає ніякого - ні політичного, ні військового", - сказав він. Водночас президент США Джо Байден скептично оцінив ці слова Путіна, назвавши його підхід "дуже небезпечним".
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