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Венесуела в жовтні скоротила експорт нафти на 25%
17:26 02.11.2022 |
Експорт нафти з Венесуели у жовтні впав до четвертого найнижчого рівня цього року на тлі скорочення видобутку. Про це стало відомо з даних відстеження танкерних перевезень і документів державної нафтової компанії PDVSA.
Обсяги виробництва й експорту нафти у Венесуелі цього року коливаються через перебої, брак довгострокових інвестицій і скорочення пулу партнерів, які бажають співпрацювати з країною, котра перебуває під санкціями США.
За даними PDVSA і Refinitiv Eikon, минулого місяця з Венесуели було відправлено 25 танкерів, які перевозили в середньому 533 968 барелів нафти і нафтопродуктів на день.
Експорт упав на 25% порівняно з вереснем і на 23% - порівняно з жовтнем 2021 року, згідно з відкритими даними.
Венесуела повідомила ОПЕК про скорочення видобутку нафти у вересні на 57 тис. барелів на день (б/д), до 666 тис. б/д. Це другий найнижчий показник за цей рік. Минулого року PDVSA повідомила про зростання виробництва нафти до 1 млн б/д, проте видобуток тримався на цьому рівні недовго.
Тим часом запаси нафти найбільш затребуваних експортних сортів скоротилися. За даними PDVSA, обсяг запасів нафти флагманського сорту Merey 16 до кінця жовтня впав нижче від 1 млн барелів. При цьому в компанії повідомили про перевиробництво розведеної сирої нафти, що користується меншим попитом.
Більшість танкерів з венесуельською нафтою прямувала в Азію, переважно Малайзію й Китай, через регіональні транспортні вузли.
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