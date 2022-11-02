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АНАЛІТИКА

Велика Британія ввела санкції проти виробника іранських дронів і низки російських бізнесменів

 

Велика Британія внесла до санкційних списків виробника іранських дронів, які Росія використовує для ударів по об'єктах інфраструктури в Україні, а також низку представників військового командування Ірану та російських топ-мкенеджерів.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зокрема, санкції запроваджено проти іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка виробляє та постачає Росії безпілотні літальні апарати (БПЛА), що використовуються під час незаконного вторгнення в Україну.

Санкції також запроваджено проти голови Генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммада Багері, керівника командування БПЛА аерокосмічних сил Ірану Саїда Агаджані, а також керівника відділу постачання та матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Ірану Сейеда Ходжатолли.

До британського санкційного списку також внесли засновників групи Evraz Олександра Абрамова та Олександра Фролова, а також гендиректора татарстанського АО "ТАІФ" Альберта Шигабутдінова та сина першого президента Татарстану, гендиректора АО "Татавтодор" Айрата Шаймієва. Крім заморожування активів вони включають низку заборон для літаків та суден, які зафрахтовані або використовуються цими російськими бізнесменами.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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