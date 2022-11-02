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Bloomberg: понад 1 млн т. мазуту з росії зібралося в танкерах біля берегів Сінгапуру
13:49 02.11.2022 |
Біля берегів Сінгапуру в танкерах зібралося вже 1,1 млн т мазуту з росії на тлі скорого набуття чинності ембарго з боку Євросоюзу на морські постачання нафти з рф. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Vortexa.
Зазначається, що постачання йдуть здебільшого до Сінгапуру через те, що там можна легко перевантажити нафту з одного танкера на інший для маскування походження вантажу, наприклад, судно Sagar Violet, завантажене мазутом у порту Усть-Луга в Ленінградській області вивантажило частину вантажу на танкер Parosea біля Малайзії, потім частина палива вже була перевантажена на ще одне судно Fortune Star.
Мазут із Росії надходить на регіональні ринки для заправки суден, переробки та виробництва електроенергії.
За останні три місяці майже 65% усіх російських потоків, які вказували Сінгапур як пункт призначення, опинилися в комерційних плавучих нафтосховищах в районі Танджунг-Пелепас (Малайзія), повідомляє агентство з посиланням на старшого аналітика з мазуту в Vortexa Р. Хасауна.
Аналітики зазначають, що на регіональних азіатських ринках буде дедалі більше мазуту з росії. «У майбутньому все більші обсяги палива з росії будуть йти на ринок Азії, а кількість танкерів з російською нафтою і мазутом біля Сінгапуру і Малайзії ставатиме все більше», - зазначає агентство.
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