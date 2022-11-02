Лондон розширив заборону на імпорт золота із Росії

Британська влада розширила заборонні заходи на імпорт золота з Росії: відтепер не дозволяється ввезення до країни виробів, що містять російське золото, перероблене в третіх країнах, повідомляється в середу на сайті уряду Великої Британії.

"Розширюються чинні заборони на імпорт та придбання золота та додаткових послуг, пов'язаних із золотом, переробленим у третій країні і що містить золото з Росії", - повідомляється на сайті уряду.

Крім того, Велика Британія заборонила імпорт із Росії золотих ювелірних прикрас, за винятком випадків їхнього ввезення та вивезення для персонального використання.

Велика Британія запровадила заборону на імпорт золота з Росії 21 липня.

