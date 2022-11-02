Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія попередила Болгарію через спробу обійти антиросійські санкції щодо нафти
12:32 02.11.2022 |
Російська компанія "Лукойл", власник єдиного в Болгарії нафтопереробного заводу, не повинна намагатися обійти ембарго ЄС і продавати нафтопродукти, вироблені з російської нафти, за кордон.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Представник Єврокомісії Даніель Феррі заявив, що Болгарії в порядку винятку було надано право використовувати російську нафту до 2024 року, але це не означає, що вона може експортувати і отримувати прибуток від цього винятку.
Феррі пояснив, що мета винятку полягає в тому, щоб Болгарія могла використовувати всередині країни, але не перепродувати за кордон, імпортовану російську нафту, будь то в ЄС або в треті країни.
За його словами, Болгарія отримала право використовувати російську нафту у вигляді винятку до 2024 року, але це не означає, що вона може її експортувати і отримувати від цього прибуток. "Мета винятку полягає в тому, щоб Болгарія могла отримувати поставки і не продавати імпортовану російську нафту іншим країнам - з ЄС або третім країнам", - додав він.
Таким чином він відреагував на заяву болгарського міністра енергетики, який напередодні заявив, що експорт російських нафтопродуктів робить послугу всьому європейському ринку і гарантує безпеку регіону. Він також повідомив, що Єврокомісія схвалила перепродаж російського палива.
Пропозиція зняти заборону на перепродаж російської нафти була подана тимчасовим прем'єр-міністром Гулабом Доневим та міністрами фінансів, економіки та енергетики тиждень тому, які стверджували, що заборона на експорт призведе до дефіциту на внутрішньому ринку, оскільки болгарський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" також зупинить виробництво.
Попередній уряд Кирила Петкова запровадив заборону на експорт наприкінці червня, щоб відповідати загальноєвропейським рішенням і сприяти зниженню цін на паливо в Болгарії. Логіка полягає в тому, що чим більше нафти залишиться в Болгарії, тим більше впаде її ціна, оскільки товар не може бути проданий в іншому місці.
Рішення тимчасового уряду було б особливо вигідним як для "Лукойлу," який експортує паливо через трейдера групи - швейцарську Litasco, так і для болгарських компаній, які імпортують російське паливо.
Бургаський НПЗ майже на 90% працює на російській уральській нафті, ціна якої приблизно на $23-25 за барель дешевша за європейський еталон Brent, який з березня впав нижче $100 за барель і торгується на рівні $93-97. Різниця в ціні в 20-25% дозволяє отримувати значний дохід.
Пропозиція тимчасового уряду, підписана прем'єр-міністром Гулабом Доневим і міністрами фінансів, економіки та енергетики, з'явилася в той час, коли європейські країни готують плани дій після відмови від російської нафти в грудні - і після того, як закінчиться імпорт нафтопродуктів з Росії з 5 лютого 2023 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія відновлює участь у «зерновій ініціативі», – Міноборони РФ
|Туреччина виклала російські вимоги для відновлення «зернової угоди» з Україною
|Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|США не бачать ознак того, що Росія готує застосування ядерної зброї - Білий дім
|Велика Британія ввела санкції проти виробника іранських дронів і низки російських бізнесменів
|Bloomberg: понад 1 млн т. мазуту з росії зібралося в танкерах біля берегів Сінгапуру
|Лондон розширив заборону на імпорт золота із Росії
|Ердоган заявив про відновлення роботи «зернового коридору» уже 2 листопада
|Росія відновлює участь у «зерновій ініціативі», – Міноборони РФ
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди