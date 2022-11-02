Єврокомісія попередила Болгарію через спробу обійти антиросійські санкції щодо нафти

Російська компанія "Лукойл", власник єдиного в Болгарії нафтопереробного заводу, не повинна намагатися обійти ембарго ЄС і продавати нафтопродукти, вироблені з російської нафти, за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Представник Єврокомісії Даніель Феррі заявив, що Болгарії в порядку винятку було надано право використовувати російську нафту до 2024 року, але це не означає, що вона може експортувати і отримувати прибуток від цього винятку.

Феррі пояснив, що мета винятку полягає в тому, щоб Болгарія могла використовувати всередині країни, але не перепродувати за кордон, імпортовану російську нафту, будь то в ЄС або в треті країни.

За його словами, Болгарія отримала право використовувати російську нафту у вигляді винятку до 2024 року, але це не означає, що вона може її експортувати і отримувати від цього прибуток. "Мета винятку полягає в тому, щоб Болгарія могла отримувати поставки і не продавати імпортовану російську нафту іншим країнам - з ЄС або третім країнам", - додав він.

Таким чином він відреагував на заяву болгарського міністра енергетики, який напередодні заявив, що експорт російських нафтопродуктів робить послугу всьому європейському ринку і гарантує безпеку регіону. Він також повідомив, що Єврокомісія схвалила перепродаж російського палива.

Пропозиція зняти заборону на перепродаж російської нафти була подана тимчасовим прем'єр-міністром Гулабом Доневим та міністрами фінансів, економіки та енергетики тиждень тому, які стверджували, що заборона на експорт призведе до дефіциту на внутрішньому ринку, оскільки болгарський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" також зупинить виробництво.

Попередній уряд Кирила Петкова запровадив заборону на експорт наприкінці червня, щоб відповідати загальноєвропейським рішенням і сприяти зниженню цін на паливо в Болгарії. Логіка полягає в тому, що чим більше нафти залишиться в Болгарії, тим більше впаде її ціна, оскільки товар не може бути проданий в іншому місці.

Рішення тимчасового уряду було б особливо вигідним як для "Лукойлу," який експортує паливо через трейдера групи - швейцарську Litasco, так і для болгарських компаній, які імпортують російське паливо.

Бургаський НПЗ майже на 90% працює на російській уральській нафті, ціна якої приблизно на $23-25 за барель дешевша за європейський еталон Brent, який з березня впав нижче $100 за барель і торгується на рівні $93-97. Різниця в ціні в 20-25% дозволяє отримувати значний дохід.

Пропозиція тимчасового уряду, підписана прем'єр-міністром Гулабом Доневим і міністрами фінансів, економіки та енергетики, з'явилася в той час, коли європейські країни готують плани дій після відмови від російської нафти в грудні - і після того, як закінчиться імпорт нафтопродуктів з Росії з 5 лютого 2023 року.