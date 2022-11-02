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Виробник Jagermeister призупинив поставки до Росії
11:43 02.11.2022 |
Німецький виробник міцного лікеру Jgermeister офіційно призупинив поставки до РФ, постачальники вже повідомили російські ресторани про підвищення цін на продукцію, що залишилась.
Про це повідомив віцепрезидент Федерації рестораторів і готельєрів РФ Сергій Миронов, передають "РИА Новости".
"Виробник (Jägermeister, - ред.) офіційно призупинив постачання в Росію, дистриб'ютори шукають варіанти поставок і через якийсь час знайдуть. При цьому постачальники вже повідомили ресторани про підвищення цін на Jägermeister, який залишився в наявності", - заявив він.
Як повідомлялося, з початку літа асортимент імпортного алкоголю у російських торгових мережах скоротився на 40-95% в залежності від категорії, у найближчі місяці він може зменшитися ще на 40-50%.
Нагадаємо, у червні британська компанія Diageo прийняла рішення про остаточне припинення бізнесу в Росії. Компанія випускає продукцію під такими брендами як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та іншими.
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