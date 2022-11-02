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АНАЛІТИКА

Виробник Jagermeister призупинив поставки до Росії

 

Німецький виробник міцного лікеру Jgermeister офіційно призупинив поставки до РФ, постачальники вже повідомили російські ресторани про підвищення цін на продукцію, що залишилась.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації рестораторів і готельєрів РФ Сергій Миронов, передають "РИА Новости".

"Виробник (Jägermeister, - ред.) офіційно призупинив постачання в Росію, дистриб'ютори шукають варіанти поставок і через якийсь час знайдуть. При цьому постачальники вже повідомили ресторани про підвищення цін на Jägermeister, який залишився в наявності", - заявив він.

Як повідомлялося, з початку літа асортимент імпортного алкоголю у російських торгових мережах скоротився на 40-95% в залежності від категорії, у найближчі місяці він може зменшитися ще на 40-50%.

Нагадаємо, у червні британська компанія Diageo прийняла рішення про остаточне припинення бізнесу в Росії. Компанія випускає продукцію під такими брендами як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та іншими.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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