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АНАЛІТИКА

Власник «Київстару» вирішив продати власника російського «Білайну»

 

Нідерландський холдинг Veon, який володіє російським оператором зв'язку "Вимпелком" (бренд "Білайн"), заявив про намір вийти з активу.

Про це повідомляє "Коммерсант".

У повідомленні холдингу йдеться, що Veon оголосив про проведення конкурсного процесу продажу щодо свого російського активу "Вимпелком".

У "Вимпелкомі" також підтвердили, що акціонером запущено процес реструктуризації володіння оператором. За даними джерел видання, йдеться про передачу управління російським бізнесом топменеджменту.

Зазначається, що на компанію було накладено безліч регуляторних обмежень через те, що акціонером компанії є "іноземний холдинг із недружньої юрисдикції", зазначили в пресслужбі "Вимпелкому": "Це призвело до того, що компанія перебуває у менш вигідному становищі порівняно з іншими гравцями телеком-ринку". Зокрема, компанія втратила доступ до держзамовлення.

Юристи розраховують на те, що передача "Вимпелкому" до російської юрисдикції дозволить нідерландському Veon уникнути санкцій. Крім того, Veon скоротить для себе репутаційні ризики, вважає партнер адвокатського бюро NSP Сергій Гландін.

Продаж "Вимпелкому" сторонньому російському інвестору було б ускладнене, оскільки є обмеження на виведення капіталу з країни, зазначило джерело "Комерсанта".

Російським "Вимпелком" володіє нідерландський холдинг Veon, 25% якого належить Letterone Holdings. Засновники Letterone Holdings Михайло Фрідман, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також член ради Петро Авен перебувають під західними санкціями з весни 2022 року. У травні Кузьмічов та Хан вийшли з числа співвласників LetterOne. Фрідман, Хан та Кузьмічов також є засновниками "Альфа-груп", зокрема Фрідман очолює її наглядову раду.

Зазначимо, що група Veon також є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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