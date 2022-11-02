Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США мають намір перешкоджати Ірану у продажу зброї Росії, - Держдеп США
09:04 02.11.2022 |
Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії.
Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"США протягом кількох місяців вивчали шляхи постачання безпілотних літальних апаратів Іраном у світі. Вашингтон ретельно вивчає інструменти, які можуть бути придатними для такого роду реагування - санкції, інші фінансові заходи", - зазначив Прайс.
За його словами, Держдеп США стурбований тим, що Росія також може прагнути придбати в Ірану ракети "земля-наземля", які майже, напевно, будуть використовуватися у війні проти України.
Прес-секретар додав, що США застосують усі доступні санкції як щодо російської, так і іранської галузі торгівлі зброєю, щоб утруднити Ірану продаж будь-якої зброї Росії.
Прес-секретар Пентагону Пет Райдер також підкреслив, що його відомство має побоювання, що Росія може спробувати придбати передове озброєння в Ірану, наприклад, ракети класу "земля-земля", для використання у війні проти України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs: у найближчі місяці ціна на газ у Європі впаде на 30%
|Нетаньягу перемагає на виборах в Ізраїлі. Як це вплине на Україну
|Розмінування України: США терміново виділили $47,6 млн на навчання саперів
|Власник «Київстару» вирішив продати власника російського «Білайну»
|США мають намір перешкоджати Ірану у продажу зброї Росії, - Держдеп США
|Лівий блок на чолі з чинною прем'єркою Данії несподівано виграв вибори
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди