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АНАЛІТИКА

США мають намір перешкоджати Ірану у продажу зброї Росії, - Держдеп США

 

Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"США протягом кількох місяців вивчали шляхи постачання безпілотних літальних апаратів Іраном у світі. Вашингтон ретельно вивчає інструменти, які можуть бути придатними для такого роду реагування - санкції, інші фінансові заходи", - зазначив Прайс.

За його словами, Держдеп США стурбований тим, що Росія також може прагнути придбати в Ірану ракети "земля-наземля", які майже, напевно, будуть використовуватися у війні проти України.

Прес-секретар додав, що США застосують усі доступні санкції як щодо російської, так і іранської галузі торгівлі зброєю, щоб утруднити Ірану продаж будь-якої зброї Росії.

Прес-секретар Пентагону Пет Райдер також підкреслив, що його відомство має побоювання, що Росія може спробувати придбати передове озброєння в Ірану, наприклад, ракети класу "земля-земля", для використання у війні проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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