Лівий блок на чолі з чинною прем'єркою Данії несподівано виграв вибори

Соціал-демократична партія Данії на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен лідирувала на загальних виборах, що дало їй змогу отримати мандат для формування уряду на ще один чотирирічний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Соціал-демократи, всупереч песимістичним прогнозам, заручилися найсильнішою підтримкою за понад два десятиліття, незважаючи на критику перебування Фредеріксен на посаді за суперечливе рішення винищити всіх норок під час пандемії коронавірусу.

Після підрахунку 100% голосів "Червоний блок" на чолі з Фредеріксен здобув 87 мандатів із 179, а правий, "Синій блок", де провідну роль відіграє Консервативна народна партія - 72.

Новостворена центристська партія "Помірковані" колишнього прем'єра Ларса Льокке Расмуссена здобула 16 мандатів.

Такий результат став несподіваним, оскільки екзитполи напередодні ввечері свідчили, що лівий та правий блоки ішли "нога-в-ногу", і перемога лівого блоку не була гарантована.

Після перемоги Фредеріксен сказала, що буде прагнути створити широку коаліцію, що охоплюватиме весь політичний спектр. Водночас, формування широкої коаліції може виявитися складним процесом, оскільки більшість лівих союзників Фредеріксен кажуть, що віддадуть перевагу лівому уряду.

Расмуссен також виступав за формування широкої коаліції. Аналітики прогнозували, що Расмуссен, який був прем'єр-міністром з 2009 по 2011 рік, а також з 2015 по 2019 рік, і відомий як особливо жорсткий переговірник, може претендувати на дуже високу посаду.

Водночас, на шляху до створення широкої коаліції стоїть лідер опозиції Якоб Еллеманн-Єнсен, який виключив таке партнерство. За результатом виборів його Ліберальна партія втратила 20 із 43 місць у парламенті.

Уряд Фредеріксен піде у відставку для того, щоб почати формування нового кабінету.

Фредеріксен була змушена призначити вибори, коли ліва партія, яка підтримувала її уряд меншості, відкликала підтримку її уряду.

Прем'єр-міністр отримала похвалу за те, що провела Данію через пандемію, але її популярність знизилась, частково через рішення вибракувати все 15-мільйонне поголів'я норок через побоювання, що варіант Covid-19, виявлений у них, може перейти на людей.