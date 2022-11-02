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АНАЛІТИКА

Південна Корея відповіла на ракетні запуски КНДР запуском трьох ракет

 

Три ракети у міжнародні води Японського моря було пущено Південною Кореєю у відповідь на ракетні пуски КНДР, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) південнокорейських збройних сил.

Три високоточні керовані ракети класу "повітря-земля" були пущені з винищувачів F-15K та KF-16 південнокорейських ВПС, зазначається у повідомленні.

"Відповідь військових підтверджує нашу рішучість жорстко реагувати на будь-які провокації (з боку Північної Кореї - ІФ У) і показує, що ми здатні завдати точного удару по нашому ворогові", - заявили у ОКНШ.

У середу Північна Корея здійснила пуски щонайменше 10 ракет у бік Японського та Жовтого морів. Одна з ракет перетнула фактичний морський кордон з Південною Кореєю і летіла у напрямку південнокорейського острова Улліндо, але впала в море за 167 км від острова. Ще одна ракета впала в море за 57 км від Сокчхо - міста в провінції Канвондо в північно-східній частині країни на березі Японського моря.

Президент Юн Сук Йоль засудив ці дії Пхеньяна, назвавши їх фактичним порушенням території Південної Кореї та наказавши вжити термінових заходів, щоб змусити Північ "заплатити за провокації". Він "наказав військовим підтримувати повну готовність до захисту життя та безпеки людей та готовність до можливості додаткових та високоінтенсивних провокацій з боку Північної Кореї у майбутньому", повідомило агентство "Ренхап".

Агентство звернуло увагу, що пуски збіглися за часом з масштабними спільними навчаннями ВПС США і Південної Кореї, що проходять в районі Корейського півострова.

Пхеньян напередодні попередив, що може вжити рішучих заходів у відповідь на проведення навчань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея, КНДР
 

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