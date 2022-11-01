Канада планує рекордні показники імміграції на тлі гострої нестачі робочої сили

Канада планує прийняти рекордну кількість нових постійних мешканців - 500 000 осіб у 2025 році та підвищила свої цілі на наступні два роки.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністр у справах імміграції Шон Фрейзер заявив, що країна прагне збільшити кількість прибулих для вирішення проблеми гострої нестачі робочої сили.

Канада розраховує прийняти 465 000 нових постійних жителів у 2023 році, що на 4% більше за попередній цільовий показник, і 485 000 у 2024 році, що на 7,5% більше.

"План підвищення рівня імміграції цього року допоможе підприємствам знайти працівників, які їм потрібні", - сказав Фрейзер.

Він додав, що нові цілі також дадуть змогу Канаді виконати зобов'язання з надання допомоги тим, хто рятується від насильства і війни у своїх країнах. Згідно з прогнозами, Канада скоротить кількість біженців, яким надають державну допомогу, приблизно на третину, з 23 550 у 2023 році до 15 250 у 2025 році.

Канада відчуває гостру нестачу робочих рук, особливо у кваліфікованих професіях і таких галузях, як охорона здоров'я. Згідно з останніми даними про вакансії, у серпні в Канаді було 958 500 вільних робочих місць і 1 млн безробітних.

Багато хто з безробітних не володіє необхідними навичками або не проживає в потрібних районах країни, щоб зайняти ці вакансії.

Нові цілі дадуть змогу збільшити кількість економічних іммігрантів приблизно на 13% у період із 2023 до 2025 року, водночас різко зросте кількість відносно невеликих регіональних програм, які допомагають спрямовувати людей до провінцій і регіонів за межами великих міських центрів.

Рекордна кількість канадців виходить на пенсію, що прискорює масовий відтік найвисококваліфікованіших працівників з Канади і змушує підприємства шукати нові можливості.