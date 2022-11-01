ЄЦБ продовжить підвищення процентних ставок попри ризик рецесії

Європейський центральний банк продовжуватиме підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією навіть при рості ймовірності рецесії єврозони.

Про це заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Reuters.

"Нашим мандатом є стабільність цін, і ми повинні досягти цього, використовуючи всі наявні інструменти. Ми сповнені рішучості зробити все необхідне, щоб повернути інфляцію до нашої цільової позначки в 2%", - сказала Лагард в інтерв'ю латвійському виданню Delfi.

Протягом останніх трьох засідань ЄЦБ підвищив процентні ставки на 200 базисних пунктів п, і ринки оцінюють низку подальших кроків, які призведуть до того, що ставка за депозитами в 1,5% наблизиться до 3% у 2023 році.

"Мета зрозуміла, і ми ще не досягли її. Ми матимемо подальше підвищення ставок у майбутньому", - сказала Лагард, не уточнивши, на яких пунктах може зупинитись підвищення ставок.

За попередніми даними інфляція в єврозоні у жовтні сягнула 10,7%, і таким чином вперше з моменту запровадження євро стала двозначною. Очікується, що вона залишатиметься вище цільового рівня ЄЦБ у 2% до 2024 року, що підвищує ризик того, що підприємства та домогосподарства почнуть коригувати свою поведінку, оскільки вони втратять довіру до готовності ЄЦБ її знизити.

"Чим довше інфляція залишається на такому високому рівні, тим більший ризик її поширення на всю економіку", - сказала Лагард.