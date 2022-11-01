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АНАЛІТИКА

Китайський гігант Huawei йде з Росії, – ЗМІ

 

Китайський виробник електроніки та телекомунікаційного обладнання Huawei повністю припинив пряме постачання техніки в Росію і може остаточно піти з російського ринку.

Про це пише російське видання "Ізвестия" з посиланням на джерела, близькі до місцевих мобільних операторів.

"Huawei справді не постачає зараз свої пристрої в Росію напряму", - сказав один із співрозмовників видання.

Про можливе припинення роботи компанії в РФ може вказувати і оголошення про здачу московського офісу Huawei в оренду з 1 лютого 2023 року.

Генеральний директор російського аналітичного агентства-партнера Huawei Telecom Daily Денис Кусков уточнив, що продаж базових станцій для стільникового зв'язку компанія зупинила ще навесні. За його словами, деякі пристрої продаються в офіційному магазині бренду, але це залишки продукції, завезеної до РФ раніше.

У відповідь на запит видання піар-менеджер Consumer Business Group компанії Huawei в Росії Марія Кривцова сказала, що у неї "немає інформації" про припинення постачання та плани компанії піти з російського ринку.

Як повідомлялося, на початку серпня Huawei припинила приймати замовлення з Росії на офіційному сайті. Власних офлайн-магазинів у компанії в Росії не було, але її продукція продається через торгові точки партнерів. З кінця лютого вони почали закривати деякі з них через відсутність товарів.

Офіційно Huawei не заявляла про припинення постачання продукції в Росію, але наприкінці травня перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що ще декілька великих китайських технологічних компаній припинили постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно. За даними видання, серед них - постачальник комп'ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp. Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.

WSJ відзначала, що, на відміну від західних компаній, китайський бізнес схильний не робити офіційних заяв про свою позицію щодо війни РФ проти України через офіційну позицію Пекіна, який критикує запровадження санкцій проти РФ, хоча і наполягає на необхідності мирного врегулювання конфлікту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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