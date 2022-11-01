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АНАЛІТИКА

Інфляція у єврозоні у жовтні вперше в історії прискорилася до понад 10%

 

У жовтні річна інфляція у єврозоні вперше в історії досягла 10,7%, дещо більше, ніж передбачали аналітики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico на основі попередньої оцінки Євростату.

Індекс споживчих цін зріс до 10,7%, порівняно з 9,9% у вересні. Зростання відбулося в основному через ціни на енергоресурси (у цій категорії річна інфляція склала 41,9%, у вересні 40,7%).

Серед країн єврозони, інфляція найбільш відчутна у балтійських державах (22.4% в Естонії, 22% у Литві, 21,8% у Латвії), найменша - на Мальті (7,5%) та у Фінляндії (8,3%).

Зростання економіки єврозони за третій квартал при цьому оцінюють у 0,2%, порівняно з 0,8% у другому кварталі.

У Німеччині двозначну інфляцію зафіксували вперше за 70 років. У Польщі зростання цін з вересня до жовтня встановило рекорд.

Ключові теги: ЄС
 

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