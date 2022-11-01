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Пашинян готовий продовжити мандат військових РФ у Нагірному Карабаху на 10-20 років
16:54 31.10.2022 |
Вірменська сторона готова продовжити мандат російських військових у Нагірному Карабаху одразу на 10-20 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого цитує видання ARKA.
Зазначимо, післязавтра, 31 жовтня, відбудеться тристороння зустріч лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану у Сочі.
"Я офіційно заявляю: я готовий у Сочі підписати документ і визнати, щоб присутність російських миротворців у Карабаху беззастережно і без передумов було продовжено на 10, 15, 20 років", - зазначив Пашинян.
На його думку, з такою пропозицією має виступити президент Росії Володимир Путін.
"Це - тристоронній папір, і якщо ми і Росія погодимося, то будемо у більшості", - наголосив Пашинян, хоча для продовження російської місії потрібна й згода Азербайджану.
Що російські військові роблять у Нагірному Карабаху
Восени 2020 року з 27 вересня до 9 листопада Збройні сили Азербайджану провели стрімкий наступ на вірменські сили в Нагірному Карабаху, в результаті чого змогли повернути під контроль кілька районів.
У листопаді за посередництва Путіна було підписано тристоронню заяву про припинення всіх воєнних дій. В результаті під контроль Азербайджану перейшли місто Шуші, Агдамський, Карвачарський та Лачинський райони за винятком 5-кілометрового коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією.
Також російська сторона розгорнула вздовж лінії зіткнення та Лачинського коридору "миротворчий контингент". Попередньо на п'ять років, однак у договорі передбачено, що за згодою сторін мандат може бути продовжено.
Нагадаємо, в середині вересня Пашинян заявляв, що готовий підписати документи щодо Нагірного Карабаху, через які "його назвуть зрадником".
А днями Пашинян висловив сподівання укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця року.
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