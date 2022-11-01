Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Друзям Путіна» не вдалося здобути перемогу на місцевих виборах у Словаччині
16:46 31.10.2022 |
На виборах до місцевих і регіональних органів влади в Словаччині, що відбулися в суботу, більшість голосів отримали незалежні кандидати й чинні мери, натомість ультраправа коаліція здобула мінімальну підтримку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на Pravda.
У суботу в Словаччині вперше відбулися так звані "супервибори", коли обрання керівників міст і восьми країв (регіонів), а також місцевих і крайових депутатів відбулося в один день.
Виборці переобрали шість із восьми глав країв. У Банськобистрицькому окрузі переміг Ондржей Лунтер - син колишнього керівника краю Яна Лунтера, який вирішив не брати участь у виборах, а в Нітранському - Бранислав Бечик, якого підтримували спільнот влада й опозиція.
Що стосується виборів мерів, то переважна більшість із них була переобрана, лише в одному великому місті - Пряшів - зміниться очільник після того, як попередній відмовився від участі у перегонах.
Із 419 депутатів, що обиралися, 159 (або 38%) не представляють жодної партії, ще 54 представляють угорську нацменшину. Кандидати, яких підтримували ліберальні партії "Прогресивна Словаччина", "Свобода й солідарність" та Team Bratislava, отримали 27 депутатів.
Успіх здобула й партія "Глас" колишнього прем'єр-міністра Петра Пеллеґріні, яка матиме 20 мандатів у місцевих радах, але при цьому в соцопитуваннях її називали найпопулярнішою партією в разі дострокових парламентських виборів.
А ультраправі "Словацька національна партія", "Альянс", "Ми родина" й партія SMER колишнього прем'єра Роберта Фіцо (яка в загальнонаціональних опитуваннях виходила на друге місце) здобули всього лише 15 депутатів.
Загалом, попри активні заклики до дострокових виборів, а також урядову кризу у Словаччині, виборці не віддали перевагу опозиційним партіям. Президентка Словаччини Зузана Чапутова вже привітала результати, сказавши, що "люди обрали досвідчених, демократичних кандидатів і переважно відхилили екстремізм та популізм".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ТОП-НОВИНИ
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
|Шмигаль: росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні
|Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях
|Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китайський гігант Huawei йде з Росії, – ЗМІ
|Інфляція у єврозоні у жовтні вперше в історії прискорилася до понад 10%
|Військові США почали стежити за обліком західної зброї в Україні
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
|Пашинян готовий продовжити мандат військових РФ у Нагірному Карабаху на 10-20 років
Бізнес
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів