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АНАЛІТИКА

Швеція обіцяє поставити Україні сучасніше озброєння

 

Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики.

Про це заявив у неділю міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії, заявив Йонсон, представник Поміркованої партії, в неділю.

"Моя перша двостороння зустріч була з міністром оборони України Олексієм Резніковим", - додав він.

Шведський уряд ще не уточнив, яке саме сучасне озброєння Швеція надішле, але речник християнських демократів з питань оборонної політики Мікаель Оскарссон раніше виділив дві системи озброєнь як дві найбільш актуальні: зенітну ракету 70 і систему Archer.

ЗРК 70 - це легка ракетна система, яка, за словами представників ЗС Швеції, "невелика і легка в пересуванні", а система Archer - шведська самохідна гармата на колесах.

За словами Йонсона, ці заяви ілюструють три пріоритети, висунуті новим шведським урядом минулого тижня, які пов'язані з російською агресією в Україні. Три загальні політичні декларації прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона - це війна в Україні, швидкі інвестиції в оборону Швеції та заявка Швеції на вступ до НАТО.

Крістерссон згадував НАТО одинадцять разів у своїй урядовій заяві та пообіцяв завершити процес вступу до Альянсу разом з Фінляндією.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з новим очільником міністерства оборони Швеції Полом Йонсоном посилення обороноздатності України.
Ключові теги: Швеція
 

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