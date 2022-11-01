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Елеонор Рузвельт
Швеція обіцяє поставити Україні сучасніше озброєння
16:30 31.10.2022 |
Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики.
Про це заявив у неділю міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії, заявив Йонсон, представник Поміркованої партії, в неділю.
"Моя перша двостороння зустріч була з міністром оборони України Олексієм Резніковим", - додав він.
Шведський уряд ще не уточнив, яке саме сучасне озброєння Швеція надішле, але речник християнських демократів з питань оборонної політики Мікаель Оскарссон раніше виділив дві системи озброєнь як дві найбільш актуальні: зенітну ракету 70 і систему Archer.
ЗРК 70 - це легка ракетна система, яка, за словами представників ЗС Швеції, "невелика і легка в пересуванні", а система Archer - шведська самохідна гармата на колесах.
За словами Йонсона, ці заяви ілюструють три пріоритети, висунуті новим шведським урядом минулого тижня, які пов'язані з російською агресією в Україні. Три загальні політичні декларації прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона - це війна в Україні, швидкі інвестиції в оборону Швеції та заявка Швеції на вступ до НАТО.
Крістерссон згадував НАТО одинадцять разів у своїй урядовій заяві та пообіцяв завершити процес вступу до Альянсу разом з Фінляндією.
Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з новим очільником міністерства оборони Швеції Полом Йонсоном посилення обороноздатності України.
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