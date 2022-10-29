ЄС виділяє Сербії 165 млн євро негайних безповоротних коштів

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Сербії негайної грантової підтримки на суму 165 млн євро.

Про це вона сказала під час візиту до Сербії, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що це абсолютно необхідно, щоб Сербія, як і інші країни, могла підтримувати вразливі сім'ї, вразливі домогосподарства та вразливі підприємства, малі та середні підприємства", - сказала фон дер Ляєн у Ніші.

У рамках візиту фон дер Ляєн разом з президентом Сербії Александром Вучичем відвідала роботи з будівництва газового інтерконектору Сербія-Болгарія. Роботи фінансуються ЄС на суму 49,5 млн євро.

"Як сказала президент Єврокомісії, ми отримаємо пряму бюджетну підтримку в розмірі понад 160 мільйонів євро від ЄС через ціни на енергоносії. Це велика допомога і вона полегшить проблеми, з якими ми стикаємося. Це велика допомога для нас завдяки платникам податків ЄС", - цитує Вучича видання B92.

"Коли хтось дає вам гроші, не вимагаючи нічого натомість, ви повинні сказати велике спасибі", - додав Вучич.

Вирушаючи у турне Балканами, фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС виділить 500 мільйонів євро на покращення енергетичної інфраструктури на Західних Балканах.

Глава Єврокомісії вже відвідала Скоп'є, Тірану, Приштину та Сараєво, а в суботу має відвідати Подгорицю.