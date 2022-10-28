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АНАЛІТИКА

Фінський виробник шин Nokian продав бізнес у Росії за 400 мільйонів євро

 

Фінський виробник шин Nokian Tyres plc підписав угоду про продаж своїх активів у РФ російській компанії "Татнєфть".

Як повідомляється у пресрелізі компанії, вартість угоди урахування боргів і коштів на рахунках російських підрозділів складе сриблизно 400 мільйонів євро.

Угоду ще має схвалити російська влада, що створює суттєву невизначеність, пов'язану з термінами, умовами та строками її закриття.

"У червні 2022 року компанія Nokian Tyres оголосила про початок контрольованого виходу з Росії. Після закриття угоди Nokian Tyres припиняє свою діяльність у Росії, а персонал компанії в Росії переходить до нового власника", - зазначається у повідомленні.

Nokian Tyres працювала в Росії з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а на бізнес-сферу Росія та Азія припадало приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.

З огляду на це компанія констатує, що вихід з Росії суттєво вплине на фінансові результати, а припинення поставок шин з Росії матиме негативний вплив на продажі, особливо в Центральній Європі в найближчі два-три роки.

"Щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжує нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США, а також продовжує інвестиції в нові виробничі потужності в Європі", - додали в компанії.

При цьому у рамках виходу з Росії у другому кварталі 2022 року Nokian Tyres зафіксувала знецінення активів на 280,7 млн ​​євро, пов'язане з російськими активами, і списання на 20 млн євро.

Активи Nokian Tyres у Росії та Білорусі без урахування податкових і фінансових статей становили 574,5 млн євро після знецінення та списання на кінець другого кварталу та 590,4 млн євро на кінець третього кварталу 2022 року. Чисті активи у Росії та Білорусі без урахування чистого боргу складали 480,3 млн євро на кінець третього кварталу 2022 року.

Як повідомлялося, у червні Nokian Tyres оголосила про рішення покинути російський ринок. На компанію в РФ працювало понад 1600 осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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