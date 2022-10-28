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Україна отримала рекордну партію вакцин Pfizer від США
16:56 28.10.2022 |
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, вже наприкінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини.
"Ці 2,3 млн доз протиковідної вакцини Pfizer, отримані на безоплатній основі - що на сьогодні є найбільшим вантажем вакцин, який ми безкоштовно надали Україні - є одним із напрямів допомоги з боку США, мета якої - захистити здоров'я українців напередодні зими. Після його отримання, загальна кількість вакцин, наданих від початку пандемії, складає вже 6,4 млн доз", - прокоментував тимчасово повірений у справах США в Україні Крістофер В. Сміт.
Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).
Нагадаємо, що другу бустерну дозу в Україні можуть отримати всі люди старше 18 років. Особливо важливо, щоб бустер отримали люди з груп ризику - люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Люди з ослабленою імунною системою можуть отримати до 5 доз вакцини проти COVID-19.
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