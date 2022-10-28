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Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Росії за війну
16:36 28.10.2022 |
Норвегія 28 жовтня приєдналася до останніх санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії за розв'язання війни.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії, пише "Європейська правда".
Норвегія запровадила персональні санкції проти ще 30 осіб та семи компаній, у тому числі осіб, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України. Загалом у списку тепер 1260 осіб та 115 компаній. Також Норвегія внесла зміни до законодавства, щоб уможливити покарання осіб, які допомагають обходити санкції.
Дію накладених на Росію санкції розширили на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
Запроваджується заборона для норвежців обіймати посади у керівних органах певних російських компаній у держвласності або таких, що фактично контролюються державою.
Посилюються існуючі заборони на надання послуг у сфері криптоактивів громадянам та резидентам РФ, як і зареєстрованим у РФ компаніям.
Запроваджуються додаткові експортні обмеження щодо вугілля, компонентів електроніки, авіаційного обладнання, хімічної промисловості, стрілецької зброї; імпортні обмеження щодо сталі, продукції машинобудування, пластиків, текстилю, одягу, виробів зі шкіри, хімпрому, ювелірної продукції не із золота.
Заборона заходу в норвезькі порти буде застосовуватись до всіх суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства. Винятки для риболовецьких суден у трьох портах - в Тромсе, Кіркенесі та Ботсфйорді - зберігаються.
Розширюється перелік послуг, які заборонено надавати представникам офіційних структур РФ та юрособам з Росії - туди додали консультаційні послуги у сфері ІТ, правових питань, архітектури, інженерної справи.
Також створили юридичну основу для потенційного запровадження обмеження ціни на російські енергоресурси у майбутньому.
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