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АНАЛІТИКА

Інфляція в Німеччині у жовтні злетіла до 11,6%, оновивши рекорд

 

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні зросли на 11,6% у річному вираженні, свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis).

Темпи інфляції прискорилися порівняно з 10,9% у вересні та знову оновили історичний максимум.

Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували збереження інфляції на рівні 10,9%.

Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем уповільнилося до 1,1% із 2,2% у вересні. Експерти в середньому прогнозували підвищення на 0,5%.

Інфляція, розрахована за німецькими стандартами, у жовтні прискорилася до 10,4% у річному вираженні - максимуму з грудня 1951 року - порівняно з 10% місяцем раніше. У помісячному вираженні вона уповільнилася до 0,9% із 1,9%.

Посилення інфляції у ФРН спричинене послабленням євро, енергетичною кризою і проблемами в ланцюжках поставок.

Ціни на енергоносії у країні зросли у жовтні на 43%, продукти харчування подорожчали на 20,3%, вартість послуг збільшилась на 4%.

Остаточні дані щодо інфляції в Німеччині за жовтень буде опубліковано 11 листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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