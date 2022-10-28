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Інфляція в Німеччині у жовтні злетіла до 11,6%, оновивши рекорд
16:20 28.10.2022 |
Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні зросли на 11,6% у річному вираженні, свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis).
Темпи інфляції прискорилися порівняно з 10,9% у вересні та знову оновили історичний максимум.
Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували збереження інфляції на рівні 10,9%.
Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем уповільнилося до 1,1% із 2,2% у вересні. Експерти в середньому прогнозували підвищення на 0,5%.
Інфляція, розрахована за німецькими стандартами, у жовтні прискорилася до 10,4% у річному вираженні - максимуму з грудня 1951 року - порівняно з 10% місяцем раніше. У помісячному вираженні вона уповільнилася до 0,9% із 1,9%.
Посилення інфляції у ФРН спричинене послабленням євро, енергетичною кризою і проблемами в ланцюжках поставок.
Ціни на енергоносії у країні зросли у жовтні на 43%, продукти харчування подорожчали на 20,3%, вартість послуг збільшилась на 4%.
Остаточні дані щодо інфляції в Німеччині за жовтень буде опубліковано 11 листопада.
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