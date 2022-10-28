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Кишинів думає скоротити постачання газу Придністров'ю у разі відмови постачати достатньо електроенергії
12:12 28.10.2022 |
Кишинів може скоротити постачання газу на лівий берег, якщо з розташованої у Придністров'ї Молдавської ДРЕС не буде надходити достатньо електроенергії.
Як повідомляє Newsmaker, про це в телеефірі сказав міністр інфраструктури Андрей Спину.
Він зазначив, що у перші дні жовтня Придністров'я використовувало більші об'єми газу, ніж необхідно, враховуючи скорочення поставок "Газпромом", тому зараз Придністров'ю не вистачає газу для виробництва електроенергії.
"Ми чітко сказали, що якщо ви не постачаєте достатньо електроенергії на правий берег - ми залишаємо за собою право вирішувати, що робити з газом. Будемо постачати менші об'єми на лівий берег і використовувати їх для своїх потреб", - сказав Андрей Спину.
За його словами, Молдавська ДРЕС має постачати на правий берег щонайменш 40-45% від тих обсягів споживання, яких потребує правобережжя.
Андрей Спину також попередив про ризик віялових відключень електроенергії.
На 28 жовтня у Тирасполі планується зустріч делегацій для обговорення ситуації з постачанням електроенергії.
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