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Макрон і Шольц незадоволені розпочатою Байденом політикою імпортозаміщення у США – Politico
11:42 28.10.2022 |
Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц незадоволені політикою імпортозаміщення у США, яку останнім часом почала реалізовувати адміністрація Джо Байдена. За даними Politico, у Берліні та Парижі розцінили такі дії порушенням конкуренції та розглядають кроки у відповідь.
Видання пише, що цю тему Макрон і Шольц обговорювали під час особистої зустрічі, яка відбулася 26 жовтня у Парижі. Перемовини тривали три з половиною години.
Лідери Франції та Німеччини зійшлися на думці, що плани американської влади спрямовані на те, щоб переконати іноземні компанії перенести виробництво до США.
Закон про зниження інфляції, ухвалений у США наприкінці літа, передбачає зниження податків та енергетичні пільги для компаній, які інвестують у виробництво на території Штатів. Він також містить стимули для купівлі американських електромобілів - це, як стверджує Politico, викликає особливе роздратування у Франції та Німеччині з їхнім потужним автопромом.
Меседж Макрона і Шольца наступний: якщо такі преференції у США збережуться, Євросоюз буде змушений відповісти.
Але перш ніж починати торговельну війну, Франція і Німеччина спробують мирно домовитися зі США в межах створеної на цьому тижні цільової групи ЄС-США щодо закону про зниження інфляції. Вона проведе перше засідання наприкінці наступного тижня.
Крім того, у понеділок на неформальну зустріч міністрів торгівлі Євросоюзу у Празі для переговорів приїде торговельна представниця США Кетрін Тай.
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