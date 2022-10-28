Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон і Шольц незадоволені розпочатою Байденом політикою імпортозаміщення у США – Politico

 

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц незадоволені політикою імпортозаміщення у США, яку останнім часом почала реалізовувати адміністрація Джо Байдена. За даними Politico, у Берліні та Парижі розцінили такі дії порушенням конкуренції та розглядають кроки у відповідь.

Видання пише, що цю тему Макрон і Шольц обговорювали під час особистої зустрічі, яка відбулася 26 жовтня у Парижі. Перемовини тривали три з половиною години.

Лідери Франції та Німеччини зійшлися на думці, що плани американської влади спрямовані на те, щоб переконати іноземні компанії перенести виробництво до США.

Закон про зниження інфляції, ухвалений у США наприкінці літа, передбачає зниження податків та енергетичні пільги для компаній, які інвестують у виробництво на території Штатів. Він також містить стимули для купівлі американських електромобілів - це, як стверджує Politico, викликає особливе роздратування у Франції та Німеччині з їхнім потужним автопромом.

Меседж Макрона і Шольца наступний: якщо такі преференції у США збережуться, Євросоюз буде змушений відповісти.

Але перш ніж починати торговельну війну, Франція і Німеччина спробують мирно домовитися зі США в межах створеної на цьому тижні цільової групи ЄС-США щодо закону про зниження інфляції. Вона проведе перше засідання наприкінці наступного тижня.

Крім того, у понеділок на неформальну зустріч міністрів торгівлі Євросоюзу у Празі для переговорів приїде торговельна представниця США Кетрін Тай.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9389  0,16 0,42 39,9385  0,20 0,49
EUR 38,2241  0,15 0,39 39,4626  0,29 0,74

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес