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КНДР вкотре запустила балістичні ракети в бік Японского моря
08:57 28.10.2022 |
Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря в п'ятницю, 28 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Агенство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.
Згодом військові уточнили інформацію та вказали, що КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності.
Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.
Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.
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