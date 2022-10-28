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АНАЛІТИКА

У ЄС досягли домовленості про заборону двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року

 

Рада Європейського Союзу і Європейський парламент у четвер увечері досягли політичної домовленості щодо регламенту з посилення стандартів викидів вуглецю для автомобілів та мікроавтобусів, зокрема повної заборони двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила Чехія, яка нині головує в Раді ЄС.

Європейські парламентарі й представники держав-членів погодилися на скорочення викидів вуглецю автомобілями на 55% до 2030 року і на 50% - для мікроавтобусів, а до 2035-го вони повинні бути зменшені до нуля.

Серед іншого, також буде запроваджено реєстрацію транспортних засобів, які використовують екологічно чисте паливо, і розроблено спільну для ЄС методологію оцінки викидів вуглецю транспортними засобами.

Політична домовленість тепер має бути офіційно ухвалена Радою ЄС та Європарламентом.

Угода ознаменує швидку перемогу однієї з найбільш суперечливих пропозицій ЄС, оголошеної трохи більше року тому в межах запланованої великої "зеленої" перебудови економіки блоку, і тих, хто стверджує, що вторгнення Росії в Україну і подальша енергетична криза прискорить перехідний період блоку, а не перешкоджатиме йому.

Затверджений регламент стане першим у межах "зелених" планів ЄС, відомих як "Fit for 55", метою яких є скорочення викидів парникових газів в ЄС на 55% протягом цього десятиліття.

Нагадаємо, в червні уряди ЄС у цілому підтримали ключові зусилля щодо скорочення викидів, які наблизили блок до впровадження радикальних заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів на 55% цього десятиліття.
 

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