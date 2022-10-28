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США нададуть Україні додаткові $275 млн військової допомоги – ЗМІ
08:41 28.10.2022 |
Пентагон відправить Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP з посиланням на американських чиновників.
Чиновники заявили, що в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п'ятницю, немає жодних нових великих озброєнь. Натомість, американська допомога значною мірою спрямована на поповнення запасів тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєння, в тому числі для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
Нова допомога надходить в той час, коли федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США, спрямовані на те, щоб зброя, передана Україні, не потрапила до рук російських військ, їхніх маріонеток або інших екстремістських угруповань. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї є особливо складним під час активної війни та за відсутності значної американської присутності на місцях.
Американські посадовці зіткнулися з постійними запитаннями з боку деяких членів Конгресу щодо того, як адміністрація звітує за зброю на мільярди доларів, яка була відправлена в Україну протягом останнього року.
Але адміністрація неохоче розповідала про свою роботу в цьому напрямку через занепокоєння щодо стану конфлікту та побоювання, що це може стати підказкою для потенційних контрабандистів.
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