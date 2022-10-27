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США відмовляться від морських ракет із ядерними боєголовками: що відомо
23:22 27.10.2022 |
Сполучені Штати припинять розробку крилатих ракет надводного базування з ядерними боєголовками попри те, що високопосадовці публічно рекомендували продовжити їх модернізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову оборонну стратегію США.
Рішення про відмову від крилатих ракет надводного базування може допомогти президентові США Джо Байдену відповісти на заклики своїх колег-демократів скоротити ядерний арсенал країни, не жертвуючи основними компонентами її ядерної "тріади": міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, стратегічних бомбардувальників та ядерного озброєння підводних човнів.
Однак незрозуміло, чи Конгрес, який може перейти під контроль республіканців після виборів наступного місяця, чинитиме опір зусиллям щодо відмови від надводних ядерних ракет.
У четвер адміністрація Байдена опублікувала три документи: Стратегію національної оборони, Огляд ядерної політики та Огляд протиракетної оборони. У них викладено пріоритети збройних сил на найближчі роки.
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