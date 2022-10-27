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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує посилити контроль над обігом зброї на тлі війни в Україні

 

Європейська комісія в четвер запропонувала оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За оцінками Єврокомісії, цивільне населення в країнах ЄС володіє до 35 мільйонами одиниць нелегальної вогнепальної зброї, з них близько 630 тисяч зареєстровані в Шенгенській інформаційній системі як викрадені або загублені.

"Російська військова агресія в Україні збільшує потенціал розповсюдження вогнепальної зброї. У середньостроковій перспективі нові правила сприятимуть зменшенню ризиків обходу ембарго у випадку експорту вогнепальної зброї цивільного призначення та посиленню контролю за імпортом цього виду зброї з країн, що не є членами ЄС", - йдеться в повідомленні відомства.

У Єврокомісії очікують, що нові правила "посилять безпеку та боротьбу з незаконним обігом вогнепальної зброї, а також дозволять здійснювати скоординований контроль та оцінку ризиків з метою покращення відстеження вогнепальної зброї".

Серед пропозицій - уточнення процедур імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання, спрощення імпорту для мисливської та спортивної зброї, створення нової електронної системи ліцензування для виробників та дилерів, посилення перевірок і умов ліцензування тощо.

Пропозицію Єврокомісії, за процедурою, мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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