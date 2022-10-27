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АНАЛІТИКА

Євросоюз заморозив російських активів на €17,5 мільярда

 

Європейський Союз на цей час заморозив російські активи на суму €17,5 млрд.

Про це повідомив австрійському суспільному мовнику ORF речник Єврокомісії Крістіан Віґанд, передає Укрінформ.

Говорячи про заморожені російські активи, речник Єврокомісії зазначив: "Ми досягли значного прогресу - починаючи з близько 6,7 млрд євро в квітні, станом на сьогодні ми досягли 17,5 млрд євро".

За його словами, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у санкційних списках ЄС. Рахунки, нерухомість та яхти відстежуються та заморожуються державами-членами ЄС.

Більшу частину цієї суми заморозили сім країн ЄС: Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія. За словами Віґанда, це пов'язано не тільки з майном у цих країнах, а й з роботою органів влади, а також ефективним виконанням санкцій.

Речник Єврокомісії додав, що деяким країнам "все ще потрібно зробити домашнє завдання". При цьому він не став підтверджувати чи заперечувати інформацію, що Угорщина заморозила лише кілька тисяч євро російських активів.

Віґанд також повідомив, що активи зараз заморожені, але для їх використання, наприклад для відбудови України, потрібна їх конфіскація та відповідна законодавча база.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз багато зробив, щоб заморозити російські активи та обмежити їх використання у фінансуванні російської «машини війни», однак можливість їх вилучення та спрямування на відновлення України потребує опрацювання з погляду права. За її словами, мета ЄС - не лише заморозити, але й вилучити російські активи.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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