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АНАЛІТИКА

Греція наполягає на виплаті репарацій від Німеччини

 

Греція наполягає на виплаті репарацій за збитки, завдані країні нацистською Німеччиною у роки Другої світової війни. Це питання досі не врегульоване, заявив грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) в Афінах у четвер, 27 жовтня.

"Однак, це не затьмарює наші відносини", - наголосив Міцотакіс.

За оцінками міністерства фінансів Греції, Банку Греції та профільної парламентської комісії, йдеться про компенсації у розмірі від 269 до 332 мільярдів євро. Вимоги стосуються насамперед кредиту, який окупаційна влада у 1942 році змусила Національний банк Греції надати нацистській Німеччині.

Афіни неодноразово вказували на необхідність поставити крапку щодо репарацій для Греції. Берлін протягом кількох років відкидає подібні вимоги. "З юридичної та політичної точок зору питання про репарації закрите", - заявив канцлер Німеччини виданню Te Nea напередодні візиту. "Я вдячний за те, що у сьогоднішній Європі греки та німці об'єднані дружбою та партнерством", - додав Шольц.

Вимоги Польщі до Німеччини щодо репарацій

Греція - не єдина країна Європейського Союзу, яка вимагає від Німеччини репарацій за шкоду у роки Другої світової війни. Так, на початку жовтня міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі направило до Берліна ноту про виплату компенсацій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау публічно не називав конкретної суми. Втім, на початку вересня голова правлячої в Польщі партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський оцінив розмір репарацій у 1,3 трильйона євро.

Представник німецького МЗС у відповідь на це заявив, що ФРН не бачить підстав для задоволення вимог польської сторони. Він повторив аргумент, на який Берлін неодноразово посилався: Польща відмовилася від подальших репарацій ще 1953 року і надалі неодноразово підтверджувала це у міжнародних договорах.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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