Молдова підписала з Болгарією контракт на прокачування газу: зможе імпортувати LNG

Молдовська компанія Energocom у четвер, 27 жовтня, підписала контракт з оператором болгарської системи транспортування та зберігання природного газу компанією Булгартрансгаз. Він передбачає доступ до болгарської ГТС для транзиту газу з півдня Європи - Греції й Туреччини, пише tv8.md.

"Ми переживаємо дуже важку енергетичну кризу і не сумніваємося, що енергоресурси використовуються Росією як зброя для підриву нашої держави та нашої крихкої демократії. Вітаю підписання контракту між Energocom та Булгартрансгазом. Доступ до альтернативних джерел енергії зміцнить нашу енергетичну незалежність і допоможе нам бути стійкішими", - прокоментувала підписання угоди президентка Молдови Мая Санду.

Домовленість було досягнуто в межах візиту президента Болгарії Румена Радєва, який приїхав до Молдови для відзначення 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Фізична пропускна здатність [болгарської ГТС] більш ніж достатня для транзиту газу з Болгарії до Молдови. Це означає, що цей контракт дозволяє мати доступ до зрідженого газу в терміналах Греції та Туреччини", - заявив Радєв.