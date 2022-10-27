KHNP і Westinghouse паралельно будуватимуть атомні станції у Польщі

Польща збирається 31 жовтня підписати меморандум про наміри будівництва ядерних реакторів південнокорейським консорціумом Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), але паралельно готує окрему угоду для американської Westinghouse. Про це повідомили низка медіа, в тому числі Business Korea та BiznesAlert.pl.

Польська атомна програма передбачає будівництво першого атомного енергоблока потужністю 1-1,6 ГВт до 2033 року.

Наступні блоки мають вводитися в експлуатацію що два-три роки, а загалом атомна програма Польщі передбачає будівництво шести блоків потужністю до 9 ГВт.

За даними видань, рішення Польщі на користь KHNP пов'язане з тим, що корейці запропонували найнижчу ціну та заявили про готовність передати технологію після завершення будівництва.

KHNP запропонувала побудувати шість реакторів загальною потужністю 8,4 ГВт загальною вартістю $26,7 млрд. Пропозиція Westinghouse - $31,3 млрд, французької EDF - понад $33 млрд.

Rzeczpospolita вказує ще один аргумент на користь KHNP: Південна Корея стала важливим партнером для Польщі у виробництві зброї.

На початку цього тижня стало відомо, що Westinghouse подала позов у зв'язку з обіцянкою KHNP передати Польщі технологію ядерного реактора APR-1400. Американська компанsя стверджує, що цей реактор базується на її технологіях і тому не може експортуватися без погодження зі США.

Однак у KHNP кажуть, що можуть безперешкодно передати технологію Польщі.

Незалежно від співпраці з KHNP, Польща хоче підписати окрему угоду з Westinghouse. Ця компанія має стати технологічним партнером з будівництва атомних електростанцій у Польщі.