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KHNP і Westinghouse паралельно будуватимуть атомні станції у Польщі
15:07 27.10.2022 |
Польща збирається 31 жовтня підписати меморандум про наміри будівництва ядерних реакторів південнокорейським консорціумом Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), але паралельно готує окрему угоду для американської Westinghouse. Про це повідомили низка медіа, в тому числі Business Korea та BiznesAlert.pl.
Польська атомна програма передбачає будівництво першого атомного енергоблока потужністю 1-1,6 ГВт до 2033 року.
Наступні блоки мають вводитися в експлуатацію що два-три роки, а загалом атомна програма Польщі передбачає будівництво шести блоків потужністю до 9 ГВт.
За даними видань, рішення Польщі на користь KHNP пов'язане з тим, що корейці запропонували найнижчу ціну та заявили про готовність передати технологію після завершення будівництва.
KHNP запропонувала побудувати шість реакторів загальною потужністю 8,4 ГВт загальною вартістю $26,7 млрд. Пропозиція Westinghouse - $31,3 млрд, французької EDF - понад $33 млрд.
Rzeczpospolita вказує ще один аргумент на користь KHNP: Південна Корея стала важливим партнером для Польщі у виробництві зброї.
На початку цього тижня стало відомо, що Westinghouse подала позов у зв'язку з обіцянкою KHNP передати Польщі технологію ядерного реактора APR-1400. Американська компанsя стверджує, що цей реактор базується на її технологіях і тому не може експортуватися без погодження зі США.
Однак у KHNP кажуть, що можуть безперешкодно передати технологію Польщі.
Незалежно від співпраці з KHNP, Польща хоче підписати окрему угоду з Westinghouse. Ця компанія має стати технологічним партнером з будівництва атомних електростанцій у Польщі.
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