США прискорять розгортання у Європі модернізованої ядерної зброї - ЗМІ

Сполучені Штати на кілька місяців прискорили свій план розгортання на базах НАТО у Європі більш точної моделі своєї основної ядерної бомби.

Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішнє повідомлення посольства та підтвердження двох обізнаних співрозмовників, які коментували на умовах анонімності.

Отриманий документ призначався для посадовців Пентагону і Держдепу як довідка про те, що обговорювалося на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Розміщення на базах модернізованої бомби B61-12 планувалося на весну 2023 року, але його змістили на грудень 2022 року. Як випливає з документа, Вашингтон повідомив про це союзникам у НАТО на зустрічі у Брюсселі раніше цього місяця. З документа випливає також, що 15 країн НАТО на зустрічі особливо наголошували, що на ядерний шантаж Путіна не можна піддаватися.

Оновлення B61 відкрито обговорювалося багато років поспіль у бюджетних документах та на рівні публічних заяв. У Пентагоні пояснювали, що модернізація необхідна для безпеки ядерних запасів.

На запит про офіційний коментар речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що відомство не може коментувати деталі ядерного арсеналу, проте заміна B61 новішими B61-12 є давно запланованим заходом. "Це ніяким чином не пов'язано з поточними подіями в Україні і не прискорювалося", - повідомив він.

Деякі аналітики вважають, що трохи раніше розміщення модернізованих бомб може ще більше загострити ситуацію у Європі. Також є думки, що це рішення США задумане як заспокійливий сигнал для союзників на східному флангу НАТО.

Бомби B61 почали розроблятися на початку 60-х років. У подальші десятиліття їх з'явилося кілька моделей, більшість вже застарілі. Американською програмою модернізації B61, вартість якої складає 10 млрд доларів, займається Міністерство енергетики. Її мета - заміна давніших моделей, у тому числі близько сотні бомб, що зберігаються на базах у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах і Туреччині. Усі заплановані оновлення не стосуються самого ядерного заряду, а в основному спрямовані на підвищення точності зброї та її адаптації до усіх сучасних моделей бомбардувальників, які використовують союзники.