Комітет Європарламенту схвалив угоди про автоперевезення з Україною та Молдовою

Комітет Європарламенту з питань транспорту і туризму схвалив дві окремі угоди з Україною та Молдовою, які мають спростити транскордонні перевезення вантажів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європарламент на своїй офіційній україномовній сторінці.

Нові угоди Євросоюзу про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою замінять чинні двосторонні домовленості з країнами ЄС. Вони також тимчасово полегшать автомобільні вантажні перевезення, дозволяючи перевізникам України, Молдови та ЄС здійснювати взаємний транзит та працювати без потреби у відповідних дозволах.

"Дві угоди є частиною відповіді ЄС на збої в транспортному секторі в Україні та Молдові, спричинені невиправданим вторгненням росії в Україну. Український повітряний простір був закритий для цивільного руху, а морський експорт сильно обмежений. Україні необхідно знайти альтернативні автомобільні шляхи для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Потреба Молдови така сама, їй потрібні альтернативні транзитні шляхи через ЄС, а також є потреба допомогти Україні транспортувати свої товари територією країни", - зазначили в Європарламенті.

Крім того, угода дозволить українським водіям продовжувати використовувати наявні внутрішні посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення.

"Оскільки традиційні транспортні маршрути заблоковані, нам потрібно було знайти альтернативні способи транспортування зерна й інших товарів з України й Молдови та до них. Завдяки цим угодам ми можемо збільшити рівень експорту та імпорту автомобільним транспортом, не створюючи заторів при перетині кордону. Це не тільки зменшує ризик глобальної продовольчої кризи, це також є кроком до подальшого розширення транспортних відносин між ЄС і цими країнами", - зазначив доповідач ЄП Маріан-Жан Марінеску.

Комітет транспорту та туризму підтримав угоду про автомобільний транспорт між Україною та ЄС одностайно 46 голосами, угоду з Молдовою було підтримано 47 голосами. Євродепутати планують проголосувати за угоди на наступній пленарній сесії в листопаді.

Обидві угоди тимчасово діють з 29 червня 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що українці мають перемогти у боротьбі проти вторгнення рф, тому що воюють за справедливу справу, ризикуючи своїми життями заради захисту цінностей, які є дорогими для всіх європейців.