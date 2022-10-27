Єврокомісія пропонує посилити стандарти чистоти повітря

Європейська комісія в середу оприлюднила пропозицію з посилення стандартів якості повітря, що передбачає обов'язок для країн-членів Європейського Союзу вжити заходів для скорочення впливу забруднювачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пропозиція Єврокомісії передбачає посилення граничних значень для низки ключових забруднювачів повітря до 2030 року в межах плану з досягнення "нульового забруднення" до середини ХХІ століття.

Зокрема передбачене зниження порогу гранично допустимої концентрації дрібнодисперсних твердих частинок (PM2.5), пов'язаних із респіраторними захворюваннями, і діоксиду азоту - одного з основних забруднювачів, який утворюється через рух транспорту.

Але обмеження вдвічі вищі за ті, що викладені в останніх рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, що екологічні групи, а також низка фракцій Європарламенту назвали недоліком пропозицій Єврокомісії.

Представники "зелених" також зазначили, що виконавчий орган ЄС не запропонував дієвих механізмів примусу держав-членів до виконання рекомендацій - наприклад фінансових санкцій. Водночас там привітали ідею механізму компенсацій громадянам, якщо забруднення повітря викликало в них проблеми зі здоров'ям.

Пропозиція Єврокомісії тепер буде обговорюватися країнами-членами ЄС та Європейським парламентом.

В останні тижні в кількох країнах ЄС - зокрема Німеччині, Бельгії та Португалії - анонсували позови проти влади через недостатню боротьбу із забрудненням повітря. Уряд Франції в межах аналогічного позову вже оштрафували на 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, у 2019 році Європейське агентство з охорони навколишнього середовища підрахувало, що погана якість повітря 2016 року спричинила близько 400 тисяч передчасних смертей у Європі.