Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія пропонує посилити стандарти чистоти повітря
10:08 27.10.2022 |
Європейська комісія в середу оприлюднила пропозицію з посилення стандартів якості повітря, що передбачає обов'язок для країн-членів Європейського Союзу вжити заходів для скорочення впливу забруднювачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Пропозиція Єврокомісії передбачає посилення граничних значень для низки ключових забруднювачів повітря до 2030 року в межах плану з досягнення "нульового забруднення" до середини ХХІ століття.
Зокрема передбачене зниження порогу гранично допустимої концентрації дрібнодисперсних твердих частинок (PM2.5), пов'язаних із респіраторними захворюваннями, і діоксиду азоту - одного з основних забруднювачів, який утворюється через рух транспорту.
Але обмеження вдвічі вищі за ті, що викладені в останніх рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, що екологічні групи, а також низка фракцій Європарламенту назвали недоліком пропозицій Єврокомісії.
Представники "зелених" також зазначили, що виконавчий орган ЄС не запропонував дієвих механізмів примусу держав-членів до виконання рекомендацій - наприклад фінансових санкцій. Водночас там привітали ідею механізму компенсацій громадянам, якщо забруднення повітря викликало в них проблеми зі здоров'ям.
Пропозиція Єврокомісії тепер буде обговорюватися країнами-членами ЄС та Європейським парламентом.
В останні тижні в кількох країнах ЄС - зокрема Німеччині, Бельгії та Португалії - анонсували позови проти влади через недостатню боротьбу із забрудненням повітря. Уряд Франції в межах аналогічного позову вже оштрафували на 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, у 2019 році Європейське агентство з охорони навколишнього середовища підрахувало, що погана якість повітря 2016 року спричинила близько 400 тисяч передчасних смертей у Європі.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Іранські дрони: у Радбезі ООН підтримали розслідування
|Комітет Європарламенту схвалив угоди про автоперевезення з Україною та Молдовою
|Масові субсидії за енергетику є «надто коштовними» для країн світу – Світовий банк
|Єврокомісія пропонує посилити стандарти чистоти повітря
|США успішно випробували компоненти гіперзвукової зброї
|На Тайвань прибула українська делегація
Бізнес
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів