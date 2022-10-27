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США успішно випробували компоненти гіперзвукової зброї
10:01 27.10.2022 |
Військово-морські сили й Армія США в середу здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Як повідомили у ВМС США, дослідницька установа Sandia National Laboratories провела випробування з льотного комплексу NASA "Уоллопс" у штаті Вірджинія. Під час випробувань оцінювалися обладнання зв'язку і навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в "реальних умовах гіперзвукового польоту".
Нинішнє випробування Пентагону мало на меті перевірити майбутні аспекти конвенційного швидкого удару ВМС і гіперзвукової зброї великої дальності Армії.
Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду). Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.
США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як його суперники - Росія та Китай - уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.
Для прискорення розробки Пентагон здійснює експерименти з використанням звукової ракети - меншого і, відповідно, більш доступного випробувального засобу, який дозволяє "заповнити прогалину" між наземними випробуваннями і повноцінними льотними випробуваннями.
У липні США повідомили про успішні випробування двох гіперзвукових ракет біля узбережжя Каліфорнії виробництва Lockheed Martin, запуск якої здійснювався зі стратегічного бомбардувальника B-52H.
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