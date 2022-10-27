Блінкен заявив, що Пекін ухвалив рішення про зміну статус-кво з тайванської проблеми

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Китаї вважають існуючий статус-кво Тайваню більш неприйнятним, Пекін ухвалив рішення про його зміну.

"Уряд у Пекіні вирішив, що цей статус-кво більш неприйнятний, що вони хотіли прискорити процес, за допомогою якого добиватимуться возз'єднання (Тайваня з материком - ІФ У)", - сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

За словами Блінкена, Пекін посилюватиме тиск на Тайвань, вдаватиметься до "примусу, ускладненні життя на Тайвані різними способами (...), а якщо це не спрацює, то можуть застосувати силу для досягнення своїх цілей".

"Це те, що докорінно змінилося, і ми бачили, як це виявилося в діях, вжитих Китаєм, зокрема під час різних військових маневрів у Тайванській протоці, розгортання сил тощо", - заявив він.

Держсекретар зазначив, що "це має турбувати не лише Сполучені Штати, а й країни як у регіоні, так і в усьому світі", оскільки 50% контейнеровозів щодня проходять через Тайванську протоку, і "наслідки кризи в протоці були б значними для світової економіки".

За його твердженням, США не шукають конфліктів і холодної війни, не намагаються стримувати Китай. Однак вони "рівною мірою готові захищати свої інтереси, свої цінності".

Блінкен, проте, зазначив: "Не може і не повинно бути односторонніх змін статус-кво, особливо за допомогою сили, і ми незмінно зацікавлені у мирі та стабільності в Тайванській протоці. Це сильний, основний інтерес Сполучених Штатів, і ми сповнені рішучості його обстоювати".

