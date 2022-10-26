США націлені на те, щоб самостійно забезпечувати себе ядерним паливом – міністр енергетики

США прагнуть незалежності у питанні забезпечення країни ядерним паливом, заявила в середу американський міністр енергетики Дженніфер Гренхольм.

"США розраховують на те, щоб бути здатними поповнювати паливо з власних джерел, у зв'язку з цим ми розробляємо стратегію у сфері постачання урану як за допомогою оборонного виробництва, так і за допомогою додаткового видобутку більшої кількості урану", - сказала Гренхольм, виступаючи на Міжнародній міністерській конференції на тему "Ядерна держава у XXI столітті" у Вашингтоні.

Таким чином вона прокоментувала твердження журналіста про те, що частка російського ядерного палива, що використовується в США, становить нині близько 25%.

"Очевидно, що нам потрібно розробити власний ланцюжок постачання, щоб наші активні реактори продовжили функціонувати", - додала вона.