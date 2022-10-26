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Китай запроваджує податок на електронні сигарети
22:55 26.10.2022 |
У Китаї з 1 листопада буде запроваджено податок на електронні сигарети.
Про це йдеться у спільній заяві Міністерства фінансів, Головного митного управління та Головного податкового управління Китаю, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, ставку податку на виробництво та імпорт електронних сигарет встановлено на рівні 36%, для оптової торгівлі вона складе 11%.
Цей захід покликаний удосконалити систему споживчого оподаткування та більш активно використовувати її для заохочення здорового способу життя, наголошується в заяві відомств.
Для посилення контролю за обігом електронних цигарок раніше цього року в Китаї був опублікований звід правил для цієї галузі. Відповідно до правил було введено ліцензійне регулювання для виробників електронних сигарет, а також для оптових та роздрібних продавців. Крім того, було накладено заборону на встановлення точок продажу електронних сигарет біля шкіл.
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