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АНАЛІТИКА

Китай запроваджує податок на електронні сигарети

 

У Китаї з 1 листопада буде запроваджено податок на електронні сигарети.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства фінансів, Головного митного управління та Головного податкового управління Китаю, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, ставку податку на виробництво та імпорт електронних сигарет встановлено на рівні 36%, для оптової торгівлі вона складе 11%.

Цей захід покликаний удосконалити систему споживчого оподаткування та більш активно використовувати її для заохочення здорового способу життя, наголошується в заяві відомств.

Для посилення контролю за обігом електронних цигарок раніше цього року в Китаї був опублікований звід правил для цієї галузі. Відповідно до правил було введено ліцензійне регулювання для виробників електронних сигарет, а також для оптових та роздрібних продавців. Крім того, було накладено заборону на встановлення точок продажу електронних сигарет біля шкіл.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

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