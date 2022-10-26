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АНАЛІТИКА

Казахстан має намір диверсифікувати маршрути для експорту нафти

 

Казахстан має намір диверсифікувати коридори для експорту вуглеводневої сировини зі зростанням видобутку нафти. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

«У міру зростання видобутку нафти ми диверсифікуватимемо коридори для експорту вуглеводневої сировини», - сказав він, виступаючи в республіканському громадському штабі як кандидат у президенти.

Токаєв також наголосив на важливій ролі, відведеній Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту у справі збільшення транзитних і експортних можливостей республіки.

«Ми зробимо Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут основною сполучною ланкою, яка сприятиме більш повній реалізації наших транзитних і експортних можливостей. Ми посилимо морські порти й флот, створимо на Каспійському морі контейнерний хаб», - пояснив він.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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